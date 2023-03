Glasverbot als Lösung? Exzesse am Sport- und Freizeitzentrum in Willich

An den vergangenen Wochenenden ist es am Sport- und Freizeitzentrum immer wieder zu Exzessen, mutmaßlich durch Jugendliche. Willicher Bürger berichten davon, dass auf den Wegen, Bänken und im See regelmäßig große Mengen Müll hinterlassen und Glasflaschen herumgeworfen werden. Vor etwas mehr als einer Woche war an einem Samstagmorgen das Ausmaß der Zerstörung rund um die Jakob-Frantzen-Halle so groß, dass sogar die Polizei den Bereich absperrte, damit sich niemand an den Glassplittern verletzte.