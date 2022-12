Nach Explosion Versicherung berät Kunden jetzt in Reisebus

Den 5. Dezember wird Oliver Geier wohl nie mehr vergessen, wobei er persönlich einen großen Schutzengel hatte. „Wenn ich nur ein paar Sekunden später vor der Tür unserer Geschäftsstelle gestanden hätte, dann wäre das Dachfenster aus über vier Meter Höhe auf mich gefallen“, erinnert er sich. Geier führt seit fünf Jahren an der Kreuzstraße in Willich eine LVM-Versicherungsagentur. Am 5. Dezember hatte er gerade seine Büroräume betreten, als eine Explosion das Gebäude erschütterte und das Dachfenster sowie Dachpfannen auf den Bürgersteig fielen. Geier erlebte die nachfolgenden Detonierungen von Feuerwerkskörpern und die Rettung einer Person in der oberen Etage durch einen Schornsteinfeger (die RP berichtete). Am Ende des Tages stand er vor Agenturräumen, die durch das Löschwasser völlig unnutzbar geworden waren.