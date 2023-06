Explosion in der Nacht Sprengung von Geldautomat in Anrath vereitelt

Eine Gruppe unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.40 Uhr versucht, einen Geldautomaten an der Sparkasse in Anrath zu sprengen. Da in dieser Nacht die Zuständigkeiten bei der Polizei von Viersen zu einer zentralen Stelle in Düsseldorf übergeben wurde, gab es zunächst keine Meldung über den Vorfall, der viele Bürger aus dem Schlaf schreckte, obschon es nicht zur Tat kam.