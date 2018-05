Mehrgenerationen-Projekt: Experten in Willich befragt

Stadt Willich Im Baugebiet "Am Reinershof" im Willicher Norden soll auch Mehrgenerationen-Wohnen möglich sein.

Die Willicher Stadtverwaltung arbeitet weiter daran, im neuen Baugebiet "Am Reinershof" im nördlichen Willich ein Haus für Mehrgenerationenwohnen mit einer Kindertageseinrichtung zu realisieren. In der jüngsten gemeinsamen Sitzung von Sozial- und Jugendhilfeausschuss berichtete die Verwaltung, dass die verwaltungsinterne Projektgruppe am 20. April zu dem Thema beraten habe. Um ein Grobkonzept für das Bebauungsplanverfahren zu entwickeln, habe die Verwaltung eine externe Beraterin hinzugezogen. "So können die Wohneinheiten, notwendigen Stellplätze, Lärmschutz und Geschosshöhen in den Bebauungsplan schnellstmöglich mit aufgenommen werden", so die Verwaltung in ihrer Vorlage.