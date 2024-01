Hilfe für Senioren Experte gibt Tipps zum digitalen Nachlass

Die meisten Menschen sind im Internet aktiv und haben Profile in sozialen Medien. Sie hinterlassen digitale Spuren in Form persönlicher Daten nicht nur in sozialen Netzwerken – gesichert durch Anmelde-, Zugangsdaten und Passwörter. Was aber passiert mit den Daten, wenn ein Mensch verstirbt? Neben dem gegenständlichen Nachlass muss heute auch der digitale Nachlass geregelt werden. Wie das geht erläutert Thomas Halbe.