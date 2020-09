Evangelische Kirchengemeinde Anrath-Vorst : Viele Angebote in der „Kirche Kunterbunt“

Anrath/Vorst Am 2. Oktober heißt es im Anrather Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Anrath-Vorst zum ersten Mal „Kirche Kunterbunt“. Der CVJM lädt Kinder und deren Begleitung zu einem kunterbunten Nachmittag ein.

Das Angebot „Kirche Kunterbunt“ findet im Wechsel in den Gemeindehäusern in Anrath, Jakob-Krebs-Straße 121, und Vorst, Lutherstraße 2a, statt. Die nächsten Termine sind der 30. Oktober (Vorst), der 27. November (Anrath) und der 18. Dezember (Vorst), jeweils von 15.30 Uhr bis circa 18 Uhr.

Herausgekommen ist die „Kirche Kunterbunt“. Dabei ist es nicht ein einziges Angebot, das den ganzen Nachmittag bestimmt, sondern es ist vielschichtig. Egal, ob es jemand lieber ruhiger mag, seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, musikalisch veranlagt ist oder Action in Form von Bewegung und Spielen als das Optimum empfindet: Die „Kirche Kunterbunt“ bietet alles an einem Nachmittag an. Jeder kann frei entscheiden, an welchem der verschiedenen Angebote er mit seiner Begleitung teilnehmen möchte. Wobei natürlich während des Nachmittages auch gewechselt werden kann.