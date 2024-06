Tag der offenen Tür Eva-Lorenz-Umweltstation begeistert mit Igeln und Fledermäusen

(tre) Als Manuela Cleven einen kleinen Leinenbeutel unter ihrem T-Shirt herauszieht und vorsichtig öffnet, geht ein allgemeines „Ohh“ durch die Reihen der Besucher, die um sie herumstehen. In ihrer Hand hält sie eine winzige Zwergfledermaus. „Das ist Bentley. So ein kleiner Junge braucht einen großen Namen“, sagt sie lächelnd. Dann wird die Mitarbeiterin der Casa dei Riccio, dem Haus der Igel aus Krefeld, wieder ernst. Diese Mini-Fledermaus sowie eine zweite namens Alfonso, die sich, ob der Körperwärme, in einem weiteren Leinebeutel unter ihrem T-Shirt befindet, gilt es mit Mehlwürmern zu füttern. Alle zwei Stunden müssen die beiden Zwergfledermäuse, die von Bürgern gefunden wurden, versorgt werden. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf Igeln, aber wir erhalten auch viele Hilferufe zu Fledermäusen, so dass ich die Ausbildung dazu in der Natur und Umweltakademie in Recklinghausen ebenfalls gemacht habe“, erklärt Cleven.