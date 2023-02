Vor Frühlingsbeginn Eva-Lorenz-Umweltstation mit neuer Webseite und neuem Flyer

Die neue Webseite bietet übersichtlich alle Infos rund um ELU und die Schulbiologische Station im Schlosspark Neersen. Die Geschichte der Station, ihre Projekte, aktuelle Meldungen, Schwerpunktaktivitäten, Möglichkeiten mitzumachen und sich anzumelden – das alles und vieles mehr ist hier jetzt in modernerem Design zu finden. Im neuen Flyer werden viele konkrete Programmpunkte angerissen: Vögel in Wald und Park, den Kräuterhexen auf der Spur, Lupensafari: Kleines Tier ganz groß, Ab ins Wasser: Bachuntersuchung an der Cloer, Wilde Biene sucht Vollpension, Gaukler der Lüfte, Bauen und Basteln für den Igel. Diese Naturerlebnisangebote richten sich an Kita- und Grundschulkinder. Infos und Buchung auf der Webseite.