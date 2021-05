Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen : Naturschützer freuen sich über Spende der Volksbank

Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen

Vertreter der Volksank mit Nabu-Mitgliedern an der Eva-Lorenz-Umweltstation. Foto: Volksbank Foto: Volksbank

Neersen Einen Scheck über 1500 Euro übergab die Volksbank Mönchengladbach den Ehrenamtlern des Willicher Nabu. Sie wollen dafür einen Balkenmäher anschaffen.

Franz Meurers, Vorstandsmitglied der Volksbank Mönchengladbach, steht inmitten von Kleiner Wiesenknopf, Blattkoriander und Roter Meier und bekennt sich im Konzert der quakenden Frösche im nahen Teich zu seiner Naturbegeisterung: „Ich war schon einmal bei Ihnen, und ich kann mich auch jetzt wieder davon überzeugen, dass unsere Spende gut angelegt ist.“ Ihn freut besonders, dass die Ehrenamtler der Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen die Arbeit für die Kinder und Jugendlichen in den Vordergrund stellen: „Das ist nachhaltige Arbeit im besten Sinn, auch ganz nach den traditionsreichen Grundsätzen unseres Genossenschaftswesen. Denn die Jugend ist unser aller Zukunft.“

Monica und Jack Sandrock vom Naturschutzbund (Nabu) Willich nahmen jetzt einen Scheck über 1500 Euro mit der Bemerkung entgegen, „dass wir das Geld für einen Balkenmäher verwenden werden. Diese Art des Mähens ist für unsere Wiesen die beste Form der Pflege. Zudem entlasten wir damit den Bauhof der Stadt Willich.“ Die Eva-Lorenz-Umweltstation wächst seit Jahren kontinuierlich, so Jack Sandrock: „Bisher gibt es 30 große und 40 kleine Informationstafeln hier im Schloßpark Neersen. Wir unterhalten unter anderem eine Schmetterlingsinsel und einen Igellehrpfad.“ Gerade Letzterer sei von großer Bedeutung, so der Willicher Bürgermeister Christian Pakusch: „Wenn ich nur an den Frevel mit den angezündeten Igeln denke.“