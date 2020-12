Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen : Spannende Rallye durch den Schlosspark

Sander Worms und Monika Wagner kontrollieren immer wieder, ob alles, was zum Lösen der Rätsel nötig ist, noch am Platz ist – zum Beispiel die Walnuss. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Neersen Mit der Winter-Rallye setzt die Eva-Lorenz-Umweltstation ihr Unterhaltungsangebot für die ganze Familie fort. Wie im Sommer und Herbst können Besucher den Neersener Schlosspark entdecken und dabei Aufgaben lösen.

Eigentlich hatten Monika Wagner und Pia Kambergs, die beide die Eva-Lorenz-Umweltstation im Schlosspark Neersen betreuen, ihre erste Sommer-Rallye lediglich für die Sommerferien geplant, um Daheimgebliebenen ein unterhaltsames Freizeitvergnügen zu bieten. Das Angebot wurde von den Familien aber so gut angenommen, dass Wagner und Kambergs beschlossen, das Rallye-Angebot auszubauen. Nach der Sommervariante gab es ein herbstliches Angebot, das sich der gleichen großen Beliebtheit erfreute: Insgesamt nutzten 200 Familien die beiden Angebote. Dazu gab es jede Menge positive Rückmeldungen von den Teilnehmern. Und nun ist die Winter-Rallye am Start.

„Gerade mit dem Lockdown ist unsere Rallye für Familien ein Angebot, sich coronakonform in der Natur zu bewegen“, sagt Wagner. Das Grundprozedere ist gleich geblieben: An der Eva-Lorenz-Umweltstation gibt es eine Klarsichtbox, in der die Rallye samt einem Parkplan steckt. Mit Plan und Aufgabenbogen kann es losgehen. Auf der Schlossparkkarte sind die verschiedenen Stationen mit orangefarbenen Punkten eingetragen. An jeder Station gilt es, eine Frage zu beantworten, ein Rätsel zu lösen oder sich körperlich zu betätigen.