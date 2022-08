Europäische Mobilitätswoche in Willich : Aussteller informieren am Schloss Neersen rund um die Mobilität

Auch der Willicher Bürgerbusverein informiert beim Tag der Mobilität über seine Angebote. Archivfoto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Willich Die Stadt Willich nimmt an der Europäischen Mobilitätswoche teil. Vom 16. bis zum 22. September gibt es verschiedene Aktionen. Höhepunkt ist ein Infotag am 18. September.

Seit 2002 findet die Europäische Mobilitätswoche (EMW) jährlich als Initiative der europäischen Kommission für nachhaltige Mobilität in den Städten statt – und in diesem Jahr ist die Stadt Willich vom 16. bis zum 22. September mit am Start.

Eine Kommune kann sich im Rahmen der EMW in einer der drei Kategorien „Temporäre Aktionen“, „Autofreier Tag“ oder „Permanente Maßnahmen“ engagieren; die Woche findet jeweils unter einem spezifischen Motto statt und fokussiert sich auf unterschiedliche Bereiche der (nachhaltigen) Mobilität. Besonders im ländlichen Raum, in dem der öffentliche Personennahverkehr häufig nur bedingt ausgebaut ist und alternative Mobilitätsangebote wie Car- und Bike-Sharing eine Seltenheit sind, dominiert weiterhin der motorisierte Individualverkehr (MIV). Auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und zunehmender Umweltverschmutzung werde es jedoch dringend Zeit, auch den Menschen in Klein- und Mittelstädten Alternativen zum MIV aufzuzeigen und sie für eine nachhaltige Mobilität zu sensibilisieren, so die Veranstalter. „Der Umweltverbund – also die Fortbewegung mit dem ÖPNV, zu Fuß oder mit dem Rad – muss an Bedeutung gewinnen“, so Steven Müller, der im Team Umwelt und nachhaltige Stadtentwicklung gemeinsam mit Linnéa Foerster die Willicher Aktivitäten zur Woche koordiniert.

Die Teilnahme der Stadt Willich soll dann auch dem aktuellen Motto gerecht werden, die geplanten Aktionen sowohl mobilitätsbezogene als auch soziale Aspekte abdecken. Eine Aktion „Sprechstunde im Bürgerbus“ ermöglicht ein Gespräch über Sorgen, Probleme und Ideen in den Bereichen Verkehr, Mobilität, Klima und Umwelt (19. September, 12 bis 14 Uhr auf dem Alleeschulhof Anrath, 20. September, 16 bis 18 Uhr vor dem technischen Rathaus in Neersen), jeweils in Zeitfenstern von 20 Minuten (nach Terminvergabe).

Höhepunkt der „Willicher“ EMW ist der „Tag der Mobilität“ am Sonntag, 18. September: Von 12 bis 18 Uhr präsentieren sich am Schloss Neersen zahlreiche Aussteller und informieren über die Mobilität von heute und morgen. Man kann unter anderem Pkw-Modelle und die Bürgerbusvereine kennenlernen oder entdecken, was die unterschiedlichen Radrouten am Niederrhein zu bieten haben. Und um die Bedeutung der Verkehrswende zu untermauern, wird der Rothweg am „Tag der Mobilität“ teilweise für den Autoverkehr gesperrt – und steht lediglich dem Fuß- und Radverkehr zur Verfügung.