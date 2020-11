Hilfe für Willicher Vereine : Stadtwerke unterstützen Projekte

Willich Der Sponsorenwettbewerb „Euer Projekt – Eure Stimme“ der Stadtwerke Willich geht in die zweite Runde. 20.000 Euro befinden sich im Sponsorentopf.

„Die Regionalität bei den Bewerbungen ist uns wichtig. Das Geld soll über die jeweiligen Projekte den Menschen in der Region zugutekommen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Tafil Pufja. Im vergangenen Jahr gingen 29 Bewerbungen ein. Die Stadtwerke hoffen in diesem Jahr auf eine größere Beteiligung. „Wir möchten die verschiedenen Gruppierungen auch ermuntern, trotz Corona an ihren Projekten festzuhalten und sie vorzustellen“, sagt Pufja.