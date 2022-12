Künstler aus der Ukraine stellt in Willich aus Die Reinkarnation verbrannter Bilder

In Willich zeigte er sehr unterschiedliche Facetten. Unter den Drucken von verlorenen Bildern waren Frauenporträts, geschaffen aus der Erinnerung an Augenblicke. Das Plakat zur verbrannten Grafik „Verliebte Teekannen“ ließ in der surrealen und witzigen Gestaltung die Vorstellung von der Persönlichkeit der Dinge erkennen. Das sei das Kind in ihm, kommentierte der Ukrainer. „Dualismus der Persönlichkeit“ hieß eine verbrannte Zeichnung in roter Tinte auf Pappe. Erst auf dem zweiten Blick kristallisierten sich hier aus frontal dargestelltem Gesicht weitere Profilansichten heraus. Im neuen Bild ist das Motiv im Diptychon malerisch in Acryl auf Leinwand variiert. Haptisch aufgetragene Linienspiele wirken in den Raum. Das Nachbarbild mit der surrealen Bildkomposition flutender Sternenhimmel und spielerisch platzierter Häuschen kontrastierte dazu in traumgleicher Ausstrahlung. Wie alle Gemälde der Ausstellung war es nicht gerahmt, so dass sich die Materialität des „Wandteppichs“ entfalten konnte. Er habe im Keller seines Hauses auf dem Bild geschlafen, erzählt der Künstler. Auch andere Leinwände aus der Sowjetunion hätten der Familie unter dem Beschuss der Stadt als Wärmedämmung gedient. Der Text zu einem anderen Gemälde verrät, das hierfür Bilder der Kindheit wieder zum Leben erweckt wurden, um von der harten pragmatischen Welt in ein Märchen zu gehen.