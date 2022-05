Schützenverein Klein-Jerusalem feiert : Erstes Schützenfest nach knapp drei Jahren steht in Willich bevor

Jungschützenkönigin Lara Rotondi (Mitte) und ihre Ministerinnen Mara Kellermann (li.) und Gina Rotondi (re.) vertreten den Verein beim Schützenfest. Foto: Bergmann

Neersen Nach zweijähriger Corona-Pause dürfen die Schützen in Willich endlich wieder feiern. Den Anfang macht der Verein Klein-Jerusalem vom 21. bis 26. Mai in Neersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadia Joppen

An diesem Wochenende geht nach zwei Jahren Pause die Reihe der insgesamt acht Willicher Schützenfeste wieder los.

Den Auftakt macht traditionell der Schützenverein Klein-Jerusalem vom 21. bis zum 26. Mai. In diesem Jahr wird das Jungschützen-Könighaus um Königin Lara Rotondi mit ihren Ministerinnen Mara Kellermann und Gina Rotondi den Schützenverein Klein-Jerusalem repräsentieren.

Der Grund: Corona hat den Planungen des Königshauses um König Faruk Bayik einen Strich durch die Planungen gemacht, es stehe „aus nachvollziehbaren Gründen“ nicht mehr zur Verfügung, so der Vorsitzende Ralf Kivelip in seinem Grußwort. Er dankte der Gruppe aber für die lange Bereitschaft, die Klein-Jerusalemer Schützen anzuführen: „Diese Bereitschaft ist sehr hoch anzuerkennen und zeigt die Verbundenheit zu unserem Verein“, so Kivelip. Der Schützenverein habe in den Pandemie-Jahren insgesamt zusammengehalten, das zeige sich an den Mitgliederzahlen. Zusammenhalt in Krisenzeiten sei schon immer eine Stärke der Menschen gewesen.

Das Jungschützen-Königshaus kommt aus der Gruppe der „Taffen Mädels“, die sich 2018 gegründet hatten. Allerdings sind sie sehr aktiv und stellten mit Mara Kellermann schon kurz nach der Gründung die Jungschützenkönigin 2019. Beim Vogelschuss 2020 kam es dann zum Rollentausch: Lara Rotondi (Ministerin bei Jungschützenkönigin Mara) wurde Jungschützenkönigin, ihre Freundin Mara „rutschte“ in die Rolle der Ministerin.

Die Jungschützenkönigin Lara macht eine Ausbildung zur Industriemechanikerin und geht gerne ins Fitnessstudio. Ministerin Mara ist 20 Jahre und begeisterte Reiterin. Die zweite Ministerin Gina Rotondi ist die ältere Schwester der Jungschützenkönigin. Sie arbeitet als zahnmedizinische Fachangestellte in Neersen und ist Zugführerin der „Taffen Mädels“.

Zum Ablauf des Festes: Bedingt durch den Rücktritt des Königshauses planen die Schützen einiges um: Vorgesehen ist, dass die Empfänge abends in den Neersener Gaststätten stattfinden und es für die Gast-Königshäuser am Sonntag ein Platzkonzert vor der Gaststätte Haus Laumen geben wird. Der große Festumzug durch Neersen findet statt um 16.15 Uhr, gefolgt von der großen Parade um 17.15 Uhr durch die Hauptstraße. Montag, 17.30 Uhr, rufen die Schützen zum Zapfenstreich an der Kapelle Klein-Jerusalem.