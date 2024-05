Veranstaltung in Anrath Erster Pop-up-Biergarten 2024 lockt Besucher zum Alleeschulhof

Der erste Pop-up-Biergarten für das Jahr 2024 steht vor der Tür. In Anrath bespielt die Stadt wie aus dem Vorjahr bekannt den Alleschulhof mit dem Event für alle Bürgerinnen und Bürger. „In diesem Jahr gibt es wieder insgesamt fünf Gelegenheiten“, sagt Sigrid Wensierski vom Stadtmanagement der Willicher Wirtschaftsförderung und verweist damit auf die weiteren Termine für Pop-up-Biergärten, die über den ganzen Sommer verteilt jeweils freitags stattfinden. Am Freitag, 24. Mai, sind von 17 bis 22 Uhr auf dem Alleeschulhof in Anrath wie gewohnt nicht nur ein Bierpilz und einige Stehtische anzutreffen. Die Stadt hat wie gewohnt auch viele Food-Wagen und andere Stände organisiert. Teufelsküche, Teig-Scheich oder Spirits NRW mit Prinz Likör heißen sie und es gibt Willicher Pils inklusive Königshofer Altbier. Die Pizzeria Piccola versorgt die Besucher wie gewohnt via Lieferdienst – und interessierte Gastronomen, so Wensierski, „können sich nach wie vor bei uns melden und können integriert werden“.