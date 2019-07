Erster Preis für Denise Koopmanns : Erster Gründerpreis der Stadt Willich

Natalie Koch (3. Preis, von links) Maximilian Schultes, der den zweiten Preis für seine Frau Christina entgegennahm, Beigeordneter Gregor Nachtwey, Eva mit Mutter Denise Koopmans, die den ersten Preis erhielt, Bürgermeister Josef Heyes und Silke Schleusener vom Team Wirtschaftsförderung bei der Preisverleihung. Foto: Kurt Lübke

Willich Den ersten Preis erhielt Denise Koopmanns, die ihr Hobby Nähen zum Beruf machte.

Es gab zehn aussagekräftige Bewerbungen beim ersten Gründer-Wettbewerb der Stadt Willich – darüber war die zuständige Koordinatorin, Silke Schleusener, „positiv überrascht“. Jetzt verlieh Willichs Bürgermeister Josef Heyes die Preise für die besten Ideen in der Schiefbahner Kulturhalle.

Den dritten Platz erreichte Natalie Koch mit ihrer Idee einer „Kunstschule für bildende Kunst“, die sie in Schiefbahn anbieten möchte. Dabei geht es der Diplom-Innenarchitektin und Diplom-Pädagogin um die Vermittlung klassischer Maltechniken und auch um Verständnis für Konzept, Entwurf, Philosophie in der Kunst sowie Kunstgeschichte und Kunst-Analyse. Ihr Ziel ist ein Ort, an dem sich Kinder und Erwachsene begegnen und ihre Kreativität entwickeln können. In ihrer Rede dankte Natalie Koch der Stadt Willich für die Idee, diesen Wettbewerb auszuschreiben. Sie habe sich nach ihrem Umzug nach Willich eine neue Existenz aufbauen wollen, „ohne den Preis hätte ich nicht den Mut gehabt, hier anzufangen“.

Info Geschäfte müssen binnen eines Jahres eröffnen Der Wettbewerb unter dem Namen „Dein Laden in Willich“ war im August 2018 im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen worden. Am 21. Januar 2019 fiel der Startschuss, Einsendeschluss für Bewerber war der 10. Mai. Bedingung ist, dass das Ladenlokal bei Gewinn innerhalb eines Jahres eröffnet wird. Die Jury bestand aus Ratsmitgliedern, Verwaltungsmitarbeitern und Vertretern verschiedener Einzelhandelsgremien.

Platz zwei erreichte Christina Schultes mit einer ganz anderen Idee: Sie möchte einen „Concept-Store für Harfenspieler“ eröffnen – unter dem Namen „I Love Harps“. Die Wirtschaftswissenschaftlerin, die selbst Harfe spielt, begründet die Idee damit, dass die Popularität dieses Instrumentes zunimmt, das Angebot an Fachgeschäften aber äußerst spärlich ist. Willich liege in der Nähe regional angesiedelter Ausbildungsorte für Harfenisten, ihr Ladenlokal solle zentrale Anlaufstelle für Musiker aus ganz NRW werden. Ihr Angebot soll Verkauf und Verleih von Harfen und Zubehör sowie Räume für Workshops und Seminare umfassen. Bisher hat die Jung-Unternehmerin einen Online-Shop, den sie von ihren privaten Räumen aus betreibt. Schultes hat noch keinen Wunsch formuliert, in welchem Stadtteil Willichs sie ein Geschäft eröffnen möchte. Als Vertreter seiner hochschwangeren Frau nahm Maximilian Schultes den Preis entgegen. Seine Frau habe nicht damit gerechnet, ausgezeichnet zu werden, weil sie ja ein absolutes Nischen-Produkt anbiete.

Den ersten Platz belegt Denise Koopmanns, die ihr Hobby Nähen professionell umsetzen möchte und schon einen Schritt weiter ist: Unter dem Namen „Kreativ(t)raum GmbH“ eröffnet sie am 14. September in Schiefbahn an der Hochstraße ein Geschäft für hochwertige Stoffe, Kurzwaren und Schnittmuster. Wichtig ist ihr ein stimmiges Farbkonzept, damit Stoffe zusammenpassen und in Paketen verkauft werden können. Dazu möchte sie ebenfalls Workshops, Kindergeburtstage und weiteres anbieten. Damit verwirkliche sie einen langgehegten Traum, sagte sie in ihrer Dankesrede.