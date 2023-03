Sorgenkind Ententeich Warum im Konrad-Adenauer-Park das nächste Entensterben drohen könnte

Die Sonne wirft an diesem Vormittag ihr Licht in den Konrad-Adenauer-Park. Schwäne, Enten, Blässhühner entspannen am Ufer oder tummeln sich in der Teichmitte, wo Schwimmen noch möglich ist. Zu den äußeren Bereichen hin nimmt der Wasserspiegel immer mehr ab, Eisschichten gehen in dunklen Morast und Müll über, zwei Blässhühner suchen dazwischen nach Nahrung.