Schiefbahn : Erdgas-Auto brennt in Schiefbahn komplett aus

Schiefbahn Der Fahrer blieb unverletzt.

Am späten Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, wurde der Löschzug Schiefbahn zu einem Pkw-Brand alarmiert. Auf der Alten Poststraße in Höhe Alte Landstraße hatte aus ungeklärter Ursache ein Auto mit Erdgasantrieb Feuer gefangen, so Löschzugsprecher Bernd Ihlenfeld. Der Fahrzeugführer konnte den Wagen noch auf den angrenzenden Grünstreifen lenken und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Pkw bereits in voller Ausdehnung, und die im Fahrzeug verbauten Erdgastanks hatten bereits aufgrund einer Sicherheitseinrichtung abgeblasen.