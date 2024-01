Müllabfuhr in Willich Firma PreZero kooperiert künftig mit Lankes

Auch PreZero verspricht, dass sich für Bürger durch den Wechsel nichts ändert. „Die einzige Änderung ist, dass wir nun nicht mehr an drei, sondern an fünf Tagen in der Woche Müll abholen. Dabei fahren wir den Restmüll im 14-täglichen Wechsel mit Lankes ab. In ungeraden Kalenderwochen holt künftig die Firma Lankes den Restmüll ab, in geraden Wochen kommen wir“, erläutert Christian Rothgang, Niederlassungsleiter von PreZero Rheinland in Duisburg.