Haupt- und Finazausschuss der Stadt Willich Entschieden: August-Peters-Straße in Schiefbahn wird umbenannt

Umbenennungen seien grundsätzlich möglich, hatte die Verwaltung schon im Dezember 2023 dargestellt: „Dies kann [..] erforderlich sein, wenn sich neue Erkenntnisse hinsichtlich der historischen Person, nach der eine Straße benannt wurde, ergeben.“ Nach den Kriterien des Deutschen Städtetages sollte grundsätzlich keine Straße nach Personen benannt werden, „wenn diese aktiv bei menschenverachtenden Taten wie z.B. sexuelle Gewalt mitgewirkt hat.“ In der Vorlage für die Sitzung hatte die Verwaltung auch die Beschlusslage in anderen Kommunen dargestellt: So hat der Rat in Baesweiler bereits im Dezember 2023 beschlossen, die dortige August-Peters-Straße umzubenennen. Die Stadt Nettetal habe die Umbenennung im Dezember 2023 angekündigt, weitere Schritte seien nicht erfolgt.