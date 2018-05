Stadt Willich: "Entlass-Schlafen" soll möglich bleiben

Stadt Willich Das Technische Dezernat arbeite "zügig" an einer Veränderung der baurechtlichen Vorschriften für Kindertagesstätten, um das beliebte "Entlass-Schlafen" der Vorschulkinder weiter zu ermöglichen. Das teilte die Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger den Politikern im Jugendhilfe-Ausschuss mit - zu einem Antrag der FDP. Eine Änderung des Erlasses auf Landesebene sei erst für Anfang 2019 zu erwarten - zu spät für die diesjährigen Vorschulkinder.

Henning Ehlers (SPD), der bei der AWO Kreis Viersen hauptberuflich mit dem Bereich der AWO-Kitas zu tun hat, erklärte, dass er für die AWO-Einrichtungen in diesem Jahr das Übernachten in den Kitas untersagt habe, weil die rechtliche Situation eben so ist: "Wenn was passiert, sind wir die Gelackmeierten". Er kritisierte die auf Facebook geäußerte Polemik gegen die Verwaltungsmitarbeiter.