Willicher im „Engagierten Ruhestand“ : Willicher Andreas Stumpf unterstützt Umweltorganisation

Andreas Stumpf engagiert sich beim VSR-Gewässerschutz. Foto: VSR-Gewässerschutz e. V.

Willich Andreas Stumpf kann als Beamter am „Engagierten Ruhestand“ teilnehmen. Dafür muss er eine ehrenamtliche Tätigkeit nachweisen. Er engagiert sich nun beim Verein VSR-Gewässerschutz.

Viele Jahre war Andreas Stumpf aus Willich bei der Telekom angestellt. Als Beamter hatte er im vergangenen Jahr die Möglichkeit, vorzeitig in den Ruhestand entlassen zu werden – allerdings mit der Auflage, 1000 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit innerhalb von drei Jahren nachzuweisen. „Engagierter Ruhestand“ heißt das Konzept. Stumpf wurde auf den VSR-Gewässerschutz aufmerksam, wo er sein Brunnenwasser testen lassen wollte. „Auf der Internetseite des Vereins habe ich dann erfahren, dass man dort auch ehrenamtlich helfen kann“, sagt Andreas Stumpf.

Als frischgebackener Pensionär fasste er den Entschluss, die gemeinnützige Umweltschutzorganisation zu unterstützen. „Da ich mich schon seit vielen Jahren für die Natur, den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit einsetze, ist eine Tätigkeit für den Gewässerschutz für mich genau das Richtige“, bekräftigt er seine Entscheidung. Der VSR-Gewässerschutz sucht jedes Jahr von Mai bis Oktober ehrenamtliche Helfer, die Teil des Teams an den Informationsständen werden wollen. Stumpf hat die Wahl, bei welchen Einsätzen er dabei sein will: entweder Tagestouren in der Region mit Start und Ende in Geldern oder Mehrtagestouren im gesamten Bundesgebiet.

Einige Tagestouren hat der engagierte Ruheständler 2020 bereits mitgemacht. Auf die längeren Fahrten mit dem Labormobil in diesem Jahr freut sich Andreas Stumpf: „Mir macht diese Arbeit, speziell mit den hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen, sehr viel Spaß, und ich freue mich schon auf die neuen Termine.“ Die Touren starten in der Regel am Sonntagnachmittag und enden am Mittwoch. Nachts steht dem Ehrenamtler der mitgeführte Wohnwagen zur Verfügung – gekocht und gegessen wird dann gemeinsam im Team.

An den zahlreichen Informationsständen können die Umweltschützer Bürgern aufzeigen, wie wichtig der Gewässerschutz ist. Da am Info-Stand auch Untersuchungen für Brunnenwasser anboten werden, ist dieser regelmäßig sehr gut besucht. So können die Mitglieder des VSR Gewässerschutz viele Menschen erreichen und über Belastungen aufklären.

Die VSR-Gewässerschutz aus Geldern würde sich auch in diesem Jahr über weitere Unterstützung engagierter Menschen freuen. Erste Informationen zu den Möglichkeiten des Ehrenamtes beim VSR-Gewässerschutz gibt es auf der Internetseite unter www.vsrgewässerschutz.de/mitmachen/.

(RP)