Emmaus-Neujahrskonzert Virtuose Klänge mit Tiefgang in der Auferstehungskirche

Der Auftritt beim Neujahrskonzert der Emmaus-Kirchengemeinde in der Auferstehungskirche war für den Cellisten Matthias Balzat sein drittes Gastspiel in Willich: Vor der Corona-Pandemie war der Neuseeländer im Jahr 2019 auf Einladung des Fördervereins Willicher Musikprojekte bereits im Schloss Neersen aufgetreten. Im Herbst des gleichen Jahres gastierte er dann mit der Pianistin Julia Golkhovaya in der Friedenskirche. Doch erstmals kehrte der Musiker als Absolvent des Masterstudiums in Musik zurück nach Willich. Knapp eine Woche nach dem Prüfungstermin an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf brillierte Balzat in der Friedenskirche mit einer Werkauswahl, die vollkommen von den zuvor gemeisterten Prüfungsvorgaben abwich. Das Besondere: Das Programm mit Werken von Schumann, Brahms, Debussy, de Falla und Alberto Ginastera spielte er in der Auferstehungskirche komplett auswendig.