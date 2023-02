Emmaus-Kirchengemeinde Willich Kindergottesdienste wiederbelebt

Das neue Angebot passt sich den rotierenden Gottesdiensten an, die im stetigen Wechsel in den drei Kirchen in Willich, Neersen und Schiefbahn stattfinden. Egal, wo der Gottesdienst am zweiten Sonntag im Monat ist: An der jeweiligen Kirche wird die Kindervariante angeboten. „In Schiefbahn sind wir mit unserem Angebot unter dem Dach des Gemeindehauses, in Willich im Souterrain und in Neersen im Nebenraum der Kirche“, sagt Anna Fleßner-Kalmus vom Kindergottesdienstteam. Die Räume werden immer vorbereitet, und es gibt eine Kiste mit Materialien, die von Raum zu Raum mit umzieht.