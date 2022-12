Willicher Firmen als Sponsoren Emmaus-Kirchengemeinde bekommt neuen Gemeindebus

Er ist für den Einsatz in allen drei Stadtteilen der Kirchengemeinde gedacht, von der Jugend- bis zur Seniorenarbeit, ob Jugendfreizeitfahrt, Seniorentransport von Neersen nach Schiefbahn und Willich oder für einen Besuch in den Nachbargemeinden. Er geht ebenso für dienstliche Fahrten wie beispielsweise die Teilnahme an Synoden in den Einsatz. In dem Opel Vivaro finden dabei insgesamt acht Leute Platz. Die ersten Fahrten hat der Gemeindebus schon hinter sich. Wobei bereits eine lange Tour dazu gehört: Gemeindemitglieder reisten Ende Oktober mit dem Zug nach Landau, um den Bus von dort aus nach Willich zu fahren. Seinen festen Standort hat der neue Bus in Willich.