Deutsches Requiem : Gewissenhafte Pionierarbeit nach Brahms

Anrath Die Emmaus-Kantorei Willich hat das Deutsche Requiem von Johannes Brahms aufgeführt. Die Besucher in Anraths Johannes-Baptist-Pfarrkirche würdigten die Darbietung mit langem Applaus.

Aufführungen Dreimal – in drei verschiedenen Fassungen – wurde Brahms‘ Deutsches Requiem uraufgeführt: Am 1. Dezember 1867 war in Wien nur ein Teil des Oratoriums zu hören – unter der Leitung von Johann Herbeck im Redoutensaal der Gesellschaft der Musikfreunde. Am 11. April 1868 (Karfreitag) dirigierte Brahms das Werk im Bremer Dom. Noch fehlte der fünfte Satz des Werkes mit dem Sopran-Solo „Ihr habt nun Traurigkeit“. Am 18. Februar 1869 wurde unter Carl Reinecke im Gewandhaus Leipzig erstmals das vollständige, siebenteilige Werk aufgeführt.

Normalerweise wird ein Werk nur einmal uraufgeführt. Nicht so das Brahms-Requiem, das in drei verschiedenen Fassungen dreimal zur Uraufführung gelangte (s. Info-Kasten). Der Abend, so wie er in Anrath zu hören war, entsprach der zweiten, der Bremer Uraufführung am Karfreitag 1868 in Bremen. Als renommierte Solisten wirkten damals mit der Geiger Joseph Joachim sowie – als Gesangssolisten – seine Ehefrau und der damals beliebte Bariton Julius Stockhausen. So beliebig, wie es zunächst den Anschein hat, war das Programm seinerzeit gar nicht konzipiert. Es folgte weniger einer musikalischen als vielmehr einer theologischen Logik. Mit diesen Kompositionen wurde ein Christus-Bezug hergestellt, der in den alttestamentarischen Texten, die Brahms vertonte, nicht vorkommt.