Krippenspiel in Neersen Emmaus-Gemeinde sucht Kinder für die Weihnachtsgeschichte

Sowohl die Proben, als auch die Aufführung an Heiligabend um 16.30 Uhr werden in der Friedenskirche an der Bengtbruchstraße in Neersen stattfinden. Wer beim Krippenspiel dabei sein möchte, kann sich direkt an Jugendleiterin Pia Letter wenden. Erreichbar ist sie für alle, die sie nicht ohnehin in oder um die Gemeinde antreffen, telefonisch unter der Rufnummer 0157 86438453 oder per Email unter der Adresse p.letter@emmaus-willich.de.