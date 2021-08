Emmaus-Bücherei in Schiefbahn : Mehr Licht für 5000 Medien

Andrea Becher (links), Leiterin der Emmaus-Bücherei, und Mitarbeiterin Marita Gensch präsentieren die fertig renovierten Räume. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Frisch renoviert und mit vielen neuen Medien ausgestattet, geht die Bücherei der Emmaus-Kirchengemeinde am Mittwoch wieder an den Start. Wegen der Renovierungen war die Bücherei zwei Monate lang geschlossen.

Das Warten hat sich gelohnt: Wer das Gemeindehaus der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde am Wallgraben 29 in Schiefbahn betritt, die wenigen Stufen ins Souterrain hinuntergeht und durch den gläsernen Vorbau tritt, der trifft auf eine lichtdurchflutete, großzügig gestaltete Bibliothek, die sich über zwei Etagen samt Empore zieht. „Wir haben die Bibliothek Ende Juni geschlossen und sind mit den umfangreichen Renovierungsmaßnahmen gestartet. Uns war es wichtig, einladende Räume zu schaffen, die Lust aufs Stöbern und Lesen machen“, sagt Andrea Becher, Leiterin der Emmaus-Bücherei. Am Mittwoch, 1. September, öffnet die renovierte Bücherei nun ihre Pforten.

Alles musste raus, ein neuer Fußboden wurde gelegt. Der ehemals gelbliche Wandton wich strahlendem Weiß, und die Holzdecke der Empore bekam einen hellen Lasur-

anstrich, der den Holzcharakter hervorhebt und optisch für noch mehr Raumhöhe sorgt. Ein neues Lichtkonzept gab es ebenso wie neue Möbel. Auch die Internetseite erhielt eine Überarbeitung, und der Buchbestand erfuhr eine enorme Erneuerung. Für 1000 Euro wurden neue Medien für Erwachsene angeschafft. Für die gleiche Summe werden jetzt neue Kindermedien eingepflegt.

Info Ehrenamtliche Helfer gesucht Öffnungszeiten Die öffentliche Bücherei der Emmaus-Kirchengemeinde, Wallgraben 29 in Schiefbahn, ist montags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 11 bis 13 Uhr, freitags von 15 bis 17 Uhr sowie jeden ersten und dritten Sonntag von 11 bis 12 Uhr geöffnet. Die Ausleihe steht jedem offen und ist kostenfrei. Mitmachen Wer das Team ehrenamtlich unterstützen möchte, kann unter der Rufnummer 02154 957030 oder per E-Mail buecherei@emmaus-willich.de Kontakt aufnehmen.

„Unser Maskottchen Emmi hat ein schönes neues Zuhause erhalten“, bemerkt Becher mit einem Blick auf die Handpuppe mit den roten Haaren und der grünen Latzhose. Geblieben ist die Aufteilung der gut 100 Quadratmeter großen Bücherei. Das Souterrain, wo sich auch die eigentliche Ausleihe befindet, gehört nach wie vor den jungen Lesern. Kisten mit Bilderbüchern und jede Menge Lesematerial sowie CDs für die unterschiedlichen Altersgruppen inklusive einer breiten Palette von Sachbüchern bestimmen das Bild. Wobei bei den Kindersachbüchern neue Reihen dazu gekommen sind.

Eine Etage höher finden Jugendliche und Erwachsene ihren Lesestoff. Ob Krimi, Belletristik, Psychothriller, Fachbücher oder Reiseliteratur – für jeden Geschmack ist etwas vorhanden. CDs und Hörbücher fehlen ebenso wenig. Alles ist übersichtlich angeordnet, und die Neuerscheinungen werden auf einem eigenen Tisch präsentiert. Die Empore lädt mit ihren Sitzgruppen zum gemütlichen Verweilen ein. Dort befindet sich auch der neue Zeitschriftenstand mit einer großen Auswahl.

Insgesamt stehen 5000 Medien zur Verfügung. „Natürlich bieten wir auch den ganzen Bereich der E-Books an. Über leihbook.de kann kostenfrei ausgeliehen werden“, informiert Marita Gensch, die zum sechsköpfigen Büchereiteam gehört. Becher würde das Team gerne vergrößern. „Mein Ziel ist es, unter anderem wieder jeden Sonntag zu öffnen. Das geht nur, wenn wir ein großes Team sind, das sich abwechselt“, sagt Becher. Wer das Team verstärken möchte, sollte lediglich die Liebe zum Buch mitbringen, selber gerne lesen und sich ein klein wenig am PC auskennen. Wer möchte, kann an Fortbildungen teilnehmen.

Die Kirchengemeinde kommt für die Kosten der Weiterbildung „Fit für die Bücherei“ und für die Büchereiassistentin auf. Erstgenanntes umfasst fünf Kurseinheiten an Samstagen sowie ein Literaturseminar an einem Wochenende. Die Büchereiassistentin ist eine umfangreichere Weiterbildung. Aber auch ohne diese Weiterbildungsangebote kann in der Bücherei mitgearbeitet werden.