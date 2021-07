Projekt an der Klein-Kollenburg-Straße : Neue Siedlung in Anrath: Bürger werden online befragt

Anrath In Anrath wird beabsichtigt, eine emissionsarme Wohnsiedlung zu entwickeln. Drei mögliche Entwurfsvarianten können Bürger jetzt im Internet bewerten.

(RP) Zusätzlich zur regulären Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Rahmen der Planung „Emissionsarme Siedlung“ an der Klein-Kollenburg-Straße in Anrath auch eine Online-Befragung angeboten. Somit haben Bürger nicht nur die Möglichkeit, sich per Brief, E-Mail oder mündlich zur Niederschrift zu äußern, sondern können ihre Anmerkungen bis zum 6. August auch direkt in ein Online-Formular eintragen. Hierbei ist auch die Bewertung der vorgestellten drei Entwurfsvarianten auf einer Fünf-Punkte-Skala vorgesehen. Den Link zur Online-Beteiligung findet man unter https://www.stadt-willich.de/de/bauenundumwelt/emissionsarme-siedlung-anrath.