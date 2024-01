Betreuung in Willich Kita-Eltern platzt der Kragen

Wenn Sebastian Klimas über die Betreuungssituation in der Kita seiner Kinder erzählt, ist er kaum zu bremsen. Der 35-Jährige war im Vorjahr im Elternbeirat und in der Landeselternvertretung, „darum kenne ich mich auch mit dem juristischen Bereich ganz gut aus und bin so ein bisschen in eine Sprecher-Rolle hineingerutscht“, sagt er. Ständige Betreuungsausfälle würden Kindern und Eltern zusetzen. „Ich selbst kann das noch ganz gut kompensieren. Ich bin in der glücklichen Lage, relativ frei arbeiten zu können. Damit kann ich Betreuungsausfall durch Nachtschichten ausgleichen. Aber es gibt Fälle, in denen Eltern nachweislich den Job verloren haben. Eine alleinerziehende Mutter bekam einen befristeten Vertrag nicht verlängert. Es hieß: ‚Wir sind mit ihrer Arbeit sehr zufrieden, können aber die ständigen kurzfristigen Ausfälle nicht auffangen’“, schimpft er.