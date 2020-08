Gemeinschaftsgrundschule Im Mühlenfeld in Willich : Elke Husmann-Zich hofft auf normalen Schulalltag

Willich Das Team der Gemeinschaftsgrundschule Im Mühlenfeld wird durch die neue Rektorin Elke Husmann-Zich komplettiert.

„Zum Glück traf ich auf ein großartig arbeitendes Team, kompetente Lehrerinnen, die gemeinsam mit der engagierten Elternpflegschaft die ungewohnte Situation meisterten“, sagt Husmann-Zich. „Das kommissarische Schulleitungsteam, Monika Hakes-Neidl und Indra Moschos , nahm mich herzlich auf. Gute Zusammenarbeit wird hier an der Schule gelebt. Das betrifft nicht nur das Kollegium, auch der Kontakt zu der OGS oder der Betreuung Mühlenmäuse ist eng. Und die Kooperation mit dem Schulträger, also der Stadt Willich, ist sehr eng und vertrauensvoll. Vor allem aber das gelebte Miteinander der Kinder in den Klassen, das ich erleben konnte, als die Schule vor den Ferien endlich wieder öffnete, überzeugte mich.“

Bei der ersten Kontaktaufnahme im Sommer vergangenen Jahres war Husmann-Zich sofort begeistert: ein großer Schulhof und ein Schulgarten, liebevoll gestaltete Klassenräume, die gute technische Ausstattung. „Sofort merkte ich, Schulen sind in der Stadt Willich keine Stiefkinder“, verrät sie. „Die materiellen Bedingungen werden ergänzt durch ein klares Schulprofil: Alle Kinder werden dort abgeholt, wo sie stehen. Das bedeutet, dass Kinder individuell gefördert und gefordert werden und in der Schule viele Möglichkeiten haben, mit Freude zu lernen und sich zu entfalten.“

Elke Husmann-Zich ist 46 Jahre alt und lebt in Meerbusch. In den vergangenen zwölf Jahren war sie Lehrerin an einer Grundschule in Meerbusch-Lank. Neben den Fächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht ist Sport ihre große Leidenschaft. Zudem hat sie als Fachberaterin für den Verkehrsunterricht im Rhein-Kreis Neuss gearbeitet. Nach Husmann-Zichs Auffassung kann Schule sich nur weiterentwickeln, wenn alle mitdenken und sich einbringen. „Zu diesem Zweck habe ich erste Gespräche mit allen Kolleginnen geführt“, sagt sie. „Auf dieser Grundlage haben wir unsere nächsten Bausteine der Schulentwicklung festgelegt.“