Wertstoffhof in Willich Elektro-Altgeräte-Container in Willich sind an der Belastungsgrenze

Für Bürgerinnen und Bürger aus Willich, die alte Elektrogeräte am Wertstoffhof in Willich abgeben wollen, heißt es immer häufiger: Da geht kaum noch was. In den vergangenen Wochen kam es wiederholt dazu, dass Container für die Entsorgung von Elektroaltgeräten auf dem Wertstoffhof in Willich, direkt an der Autobahnausfahrt Münchheide an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1 im Gewerbegebiet Münchheide gelegen, nicht nur sprichwörtlich, sondern buchstäblich bis zum Rand gefüllt waren. „Und viele Bürgerinnen und Bürger stehen dann natürlich vor dem Problem, dass sie ihre Altgeräte nicht wie gewohnt entsorgen können, was dann durchaus verständlicherweise zu Unmut und Frust führt“, sagt Thomas Elsner, Leiter der zuständigen Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW).