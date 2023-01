Einwohnerzahl gestiegen So viele Menschen wohnen in Willich, Schiefbahn, Anrath und Neersen

Damals waren es 50.694. Davon in der Statistik 26.023 (25.860) Mädchen und Frauen sowie 24.849 Jungen und Männer (24.834). Statistisch bleibt es also dabei. In Willich leben mehr Frauen und Mädchen und weniger Jungen und Männer. Unverändert auch die Reihenfolge in der Größe der Ortsteile: Willich mit Wekeln liegt klar vorn (21.603), es folgt Schiefbahn (11.489) und Anrath (11.450), die sich mit wechselnden „Plätzen“ ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern; das Quartett der vier Ortsteile komplettiert Neersen mit gerade einmal 6.330 Einwohnern.