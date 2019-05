Anrath : Feuerwehr befreit Fasan aus Auto-Stoßstange

Der Fasan war in der Stoßstange eingeklemmt. Foto: Feuerwehr

Anrath Am Sonntag gegen 9.45 Uhr musste der Löschzug Anrath der Freiwilligen Feuerwehr zu einer Tierrettung ausrücken. „Lebender Fasan in Kühlergrill eines Autos“ lautete die Einsatzmeldung. Wie Feuerwehrsprecher Lars Greiner weiter berichtete, staunten die Wehrleute beim Eintreffen am Einsatzort nicht schlecht.

Im unteren Bereich der Stoßstange eines Wagens befand sich ein lebender, eingeklemmter Fasan. „Mit viel Feingefühl konnte der Fasan durch die Feuerwehr befreit werden. Nach kurzer Fahrt im Feuerwehrfahrzeug, konnte der Fasan einem Spezialisten übergeben werden“, berichtete Greiner.

(rei)