Gelebte Städtepartnerschaft Willich und Smiltene wollen in der Ukraine helfen

Drei Jahre Corona-Pause haben die gemeinsamen Aktionen des Deutsch-Lettischen Freundeskreises zwar gebremst, aber nicht gestoppt. Mit dem Deutsch-Lettischen Forum in Willich, im Frühjahr dieses Jahres, wurde der Kontakt wieder intensiviert. Eine lettische Delegation blieb in der Folge noch eine Woche länger und besuchte Pflegeeinrichtungen in der Stadt. „Es war so ein bisschen die Rückkehr zur Normalität, der Auftakt dazu, wieder wirklich persönlichen Kontakt haben zu können“, beschreibt der stellvertretende Vorsitzende des Deutsch-Lettischen Freundeskreises, Uwe Schummer.