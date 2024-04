Sport in Willich TG Willich geht mit mehr Licht in die neue Tennissaison

Der Tennisgemeinschaft Willich ist ein Licht aufgegangen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nachdem bereits drei der insgesamt acht Plätze an der Schiefbahner Straße 100 in Willich über das Förderprogramm „Moderne Sportstätte“ des Landessportbundes NRW in den vergangenen zwei Jahren eine Flutlichtanlage erhalten haben, konnte jetzt an zwei weiteren Plätzen nachgezogen werden.