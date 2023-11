Umweltausschuss Willich Umweltausschuss stimmt gegen Einführung einer Baumschutzssatzung

Die Politiker im Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit haben die Einführung einer Baumschutzsatzung für Willich mehrheitlich abgelehnt. In der Sitzung am Dienstagabend sprachen sich CDU, FDP und SPD gegen den Bürgerantrag der Willicherin Brigitte Hahn aus. Sie hatte den Antrag im Oktober gestellt, weil sie im Bereich ihres Wohnumfeldes an der Wegerfeldstraße festgestellt hatte, dass auf einem Grundstück „alter, gesunder Baumbestand … grundlos gefällt wurde“. Das erklärte sie zu Beginn der Diskussion im Ausschuss. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Bürger einerseits aufgefordert werden, Bäume zu gießen, andererseits aber solche Fällaktionen möglich seien, ergänzte sie.