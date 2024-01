Ausstellung in der RSE Willich Beeindruckender Blick auf jüdisches Leben zur NS-Zeit

Ein jüdisches Schicksal und nicht das einzige, das derzeit in der Aula der Robert Schuman Europaschule (RSE) erzählt wird. In der Willicher Gesamtschule ist die Wanderausstellung „We, the Six Million“ eingezogen. Sie beschäftigt sich mit Lebenswegen von Opfern der Shoah aus dem westlichen Rheinland. „Das ist das Besondere an der Ausstellung. Es sind Menschen, die hier in der Nähe gelebt haben und damit verdeutlichen, was vor der eigenen Haustür stattgefunden hat“, sagt Schulleiter Christoph Riedl, der die Ausstellung an die RSE holte. Sie gehört zum Programm des erstmals in der Schule angebotenen Holocaustgedenktages.