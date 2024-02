Kunstausstellung in St. Maria Passionsweg soll Menschen berühren und ansprechen

Seit der Erstellung würde sie ihre Kunstwerke jedes Jahr an eine andere Kirche geben. „Sie waren schon in Düsseldorf, Xanten oder Moers. Meist wird die Auferstehungsszene erst an Ostern aufgehängt. Der Rest hängt in der Fastenzeit. Es soll den Menschen vor allem eins deutlich machen, das auch in den Texten, die mein Mann zu den Werken geschrieben hat, immer wieder vorkommt: ‚für Dich‘. Jesus ist für Dich gestorben, hat für Dich gelitten“, sagt sie.