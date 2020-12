Prozess in Krefeld : Einbruch in Willicher Wohnung: Freispruch für den Angeklagten

Einbruch in Willicher Wohnung: Freispruch für den Angeklagten

Prozess in Krefeld

Der Mann stand in Krefeld vor Gericht (Symbolfoto). Foto: Schütz, Marc (msc)

Willich/Krefeld Ein 44-jähriger Mann wurde verdächtigt, in die Wohnung seiner ehemaligen Vermieterin in Willich eingebrochen zu haben. Ob es überhaupt einen Einbruch gab, ist allerdings ungewiss.

Vor dem Krefelder Amtsgericht ist jetzt das Urteil gegen einen 44-jährigen Düsseldorfer gefallen: Der Beschuldigte wurde vom Vorwurf des Wohnungseinbruchs-Diebstahls freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, im Juli 2018 in eine Willicher Wohnung eingebrochen zu haben, als sich die Eigentümerin im Urlaub befand. Dabei soll er sich Zutritt über die Tür des Wintergartens verschafft haben. Gestohlen worden seien unter anderem eine Geldbörse, in der sich 50 Euro befanden, ein Goldring mit Diamant im Wert von etwa 600 Euro, eine Goldkette sowie zwei Designer-Ohrstecker.

Die Geldbörse tauchte später wieder auf. Sie befand sich in der zur Wohnung gehörenden Garage, genauer in einem Rucksack, der in einem Fahrradkorb abgelegt war. Die 50 Euro waren nicht entwendet worden. Der Schmuck sei hingegen verschwunden geblieben.