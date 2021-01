Einbruch in Neersen : Unbekannte klettern auf den Balkon

Symbolfoto Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neersen Einige Hundert Euro haben Einbrecher in einer Wohnung am Kastanienweg in Neersen erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Einbrecher zwischen Samstagmittag und Sonntag, 16.45 Uhr, die Balkontür zu der im ersten Obergeschoss befindlichen Wohnung aufgebrochen.

Vermutlich nutzten sie als Aufstiegshilfe einen Gartenstuhl. Die Kripo appelliert: „Machen Sie Einbrechern das Leben so schwer wie möglich. Lassen Sie nach Möglichkeit keine Aufstiegshilfen wie Mülltonnen, Leitern oder ähnliches herumstehen.“

(RP)