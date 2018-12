Willich : Einbrecher stehlen Tresor mit Bargeld, TV-Gerät und Spiele

Willich (rei) Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag in ein Haus der LVR Jugendhilfe Fichtenhain am Grenzweg in Neersen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten sie eine Kellertür im rückwärtigen Bereich auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken