Ausbildung in Willich Einblick in die Arbeit beim Planspiel Berufsalltag

„Ich glaube, da kommen unsere nächsten Besucher“, sagt Erzieherin Jiota Zempili mit Blick nach draußen. Das löst Bewegung in der Grünen Gruppe der Kita St. Johannes aus. Vor der Glastür bauen sich gleich mehrere Kinder auf. Kaum geht die Tür auf, schallt der eintretenden Lena ein „Herzlich willkommen“ von den Kita-Kindern entgegen. Ein Lächeln zieht über das Gesicht der Neuntklässlerin der Robert-Schuman-Europaschule (RSE). Mit einem so liebevollen Empfang hat sie nicht gerechnet, die Aufregung nimmt direkt ab. Lena ist Teilnehmerin am Planspiel „Fit für den Arbeitsalltag“ und lernt an diesem Vormittag die unterschiedlichsten Berufe sowie das Prozedere der Vorstellung bei Praktikum und Ausbildung kennen.