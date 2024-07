Am Anrather Bahnhof Tödlicher Unfall an Bahnübergang

Bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in Anrath ist am Mittwoch, 31. Juli, ein 36 Jahre alter Mann aus Tönisvorst ums Leben gekommen. Am frühen Morgen um kurz vor 5 Uhr ereignete sich der Unfall am Bahnübergang an der Jakob-Krebs-Straße in Anrath, in unmittelbarer Nähe des dortigen Bahnhofs.