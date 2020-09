Fahrzeug ist behindertengerecht : Ein neuer Bürgerbus rollt durch Schiefbahn

Schiefbahn Mit einer kleinen Feier wurde das neue Fahrzeug des Vereins der Öffentlichkeit vorgestellt. Es kann jetzt auch Rollstuhlfahrer mitnehmen. Ab Donnerstag fährt es seine Runden durch Schiefbahn.

Am Samstag wimmelte es nur so vor Grünwesten auf dem Hubertusplatz. Sie sind das Erkennungszeichen der Bürgerbusfahrerinnen und -fahrer. In Schiefbahn sind es derzeit 20. 2020 war bis jetzt kein gutes Jahr für sie und den Bürgerbus. Drei Monate Zwangspause wegen der Pandemie sind zwar überwunden, aber die Passagierzahlen könnten schon deutlich besser sein. „Die Zahl der Fahrgäste muss steigen, sonst ist die Ökobilanz miserabel“, sagte Bürgermeister Josef Heyes, der früher in Anrath selbst an Samstagen den Bürgerbus lenkte.