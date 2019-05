Willich : Ein Konzept für den Radverkehr soll her

Ein Konzept für den Radverkehr soll her

Willich Das Thema Verkehr ist in Willich ein Dauerbrenner. Diesmal ging es um die Fahrradfahrer.

Es sei „notwendig, ein großes Defizit in der Stadt Willich mit Aktivität zu belegen“, sagte Karl-Heinz Koch (FDP) im jüngsten Planungsausschuss – und meinte damit den Fahrradverkehr. Die Willicher Liberalen hatten daher beantragt, ein „Radwegekonzept für den Alltags- und Freizeitverkehr für das gesamte Stadtgebiet“ erarbeiten zu lassen. Die Politiker einigten sich auf den Kompromiss, dass die Verwaltung dafür sorgen soll, dass ein lokales Radverkehrskonzept als Schwerpunkt im Rahmen eines ganzheitlichen Mobilitätskonzeptes in Auftrag gegeben wird. Außerdem sollen kleinere Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept 2009 weiter umgesetzt werden.

Der Ausschussvorsitzende Christian Pakusch wies darauf hin, dass bereits andere Fraktionen „an dem Thema dran sind“. So haben die Grünen bereits einen „Maßnahmenkatalog fahrradfreundliche Stadt“ beantragt, die CDU eine „Zukunftsplanung Radwege“. Außerdem gibt es besagten Masterplan Mobilität aus dem Jahr 2009, in dem ebenfalls das Thema Radverkehr aufgegriffen wird. Die Verwaltung hatte diesbezüglich ausgeführt, dass drei Maßnahmen daraus (der Geh-/Radweg an der L 384; die Öffnung der Einbahnstraße Peterstraße für Fahrräder und die Ertüchtigung der Verbindung Industrie- und Ackerstraße) bereits umgesetzt seien.