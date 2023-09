Politik in Willich Grüne fordern Wasserspender in Schulen

Trinkwasserspender sind generell ein Thema, das an unterschiedlichen Orten immer mehr in den Fokus rückt. In Kempen beispielsweise wurde jüngst ein solcher, öffentlich zugänglich, in der Innenstadt errichtet. Auch in Krefeld gibt es Anträge in diese Richtung. Allerdings äußerte die Verwaltung jüngst in der Tat, dass die Zahl der Anträge aus der Politik sie an organisatorische Grenzen bringe.