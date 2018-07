Sommergespräch : Die CDU will mehr ausprobieren

Willich Ein Dauerthema ist in Willich der Verkehr. Um Lösungen zu finden, will die Union mehr experimentieren. Für Stabilität an der Verwaltungsspitze möchte sie mithilfe der Grünen sorgen.

Die absolute Mehrheit im Willicher Stadtrat hat die CDU bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014 verloren, tonangebend ist sie aber immer noch. Dass sie von den anderen vier Fraktionen überstimmt wird, kommt selten vor. Zuletzt war dies der Fall, als es um eine Resolution zur Verringerung des Fluglärms durch den Flughafen Düsseldorf ging. Die CDU war dagegen, wurde aber überstimmt – auch von den Grünen, die den Antrag gestellt hatten und mit der die Union Ende vergangenen Jahres eine strategische Partnerschaft eingegangen ist. Für den Willicher CDU-Parteichef Christian Pakusch und den Fraktionsvorsitzenden Johannes Bäumges sind solche Unterschiede aber wichtig: „Wir haben schließlich keine Koalition gebildet“, betont Bäumges. „Wir kochen keinen Einheitsbrei mit den Grünen“, ergänzt Pakusch.

Durch die Zusammenarbeit sollen vor allem Kontinuität und Verlässlichkeit in der Verwaltungsspitze gewährleistet werden. So wurde vor wenigen Monaten die Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger wiedergewählt, gerade läuft die Suche nach einem Nachfolger für die Technische Beigeordnete Martina Stall, die im nächsten Jahr in den Ruhestand geht, und wohl 2021 wird der Erste Beigeordnete und Kämmerer Willy Kerbusch „in Rente“ gehen. Daher sei es wichtig, mit einem Partner, also den Grünen, dafür zu sorgen, dass in der Stadtverwaltung keine Unruhe entsteht, wenn sich an der Spitze so viel tut, sagen Pakusch und Bäumges (zumal es 2020 womöglich auch einen neuen Bürgermeister geben wird – siehe „Info“). Zudem sei es bei der schwierigen Suche nach geeigneten Bewerbern hilfreich, wenn diese sich auf eine Mehrheit bei ihrer Wahl verlassen könnten. Politische Gegner werfen den Grünen allerdings vor, sich „verkauft“ zu haben, weil Grünen-Fraktionsvorsitzender Raimund Berg Kerbuschs Nachfolger als Kämmerer werden möchte. Darüber zu spekulieren, ist für Bäumges und Pakusch aber noch viel zu früh.

Info Wer wird Bürgermeisterkandidat? Mit Blick auf die Kommunalwahlen im Jahr 2020 stellen sich schon jetzt viele die Frage, wen die CDU als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken wird. Tritt Josef Heyes doch noch mal an? Oder wer macht es sonst? Parteichef Pakusch und Fraktionsvorsitzender Bäumges, die beide als Kandidaten infrage kämen, geben sich gelassen: Bis zur Wahl seien es noch gut zwei Jahre, für eine Entscheidung sei noch genügend Zeit. „Im Frühjahr 2020 wollen wir nominieren“, sagt Pakusch. Und Bäumges ergänzt: „Wir müssen nicht händeringend nach Bewerbern suchen, wenn sich die Frage stellt.“

Zunächst einmal müsse ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Martina Stall gefunden werden, der oder sie in den kommenden Jahren wichtige Projekte zu stemmen habe. So sollen in Alt-Willich das Brauerei-Gelände und das ehemalige Katharinen-Hospital-Areal entwickelt werden. Bei Letzterem freut es Pakusch, der auch Vorsitzender des Planungsausschusses ist, dass sich die auch aus Politikern aller Fraktionen bestehenden Jury für einen Gestaltungsentwurf entschieden haben, „der einer autofreien Siedlung sehr nahekommt“, so Pakusch. Denn kürzlich hatte die CDU beantragt zu prüfen, inwieweit solche Siedlungen in Willich realisierbar sind – und war dafür vor allem von der FDP belächelt worden. Man müsse sich eben trauen, neue Wege zu gehen und etwas auszuprobieren, betont Pakusch.

Das gelte gerade für den Bereich Verkehr und Mobilität, mit dem sich die Willicher Union im kommenden Jahr schwerpunktmäßig beschäftigen möchte. Beispielsweise solle man darüber nachdenken, den Kückesweg für eine gewisse Zeit zu sperren, um zu sehen, wie sich das auf den Verkehr auswirkt. Denn viele Autofahrer nutzen dort Feldwege und Anliegerstraßen illegal dazu, um von Wekeln nach Niederheide oder umgekehrt zu fahren. „Gutachten sind am Ende doch bloß Theorie“, so Pakusch. Man solle schauen, ob man nicht mit kleinen Maßnahmen etwas erreichen könne. „Das Thema Verkehr allgemein dürfen wir nicht unterschätzen, das rumort bei vielen.“ Aufgabe der Politik sei es, Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Verkehr zu steuern – etwa durch bessere Nahverkehrsangebote, den Radwegeausbau, aber auch Car-Sharing. „Es ist die Kernaufgabe der Politik, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern“, sagt Pakusch.

Wichtig ist der CDU auch das Thema Feuerwehr. „Willich ist in NRW die einzige Stadt dieser Größenordnung, die eine Sondergenehmigung hat, eine Freiwillige Feuerwehr haben zu dürfen. Das heißt, dass die Kosten für die Feuerwehr recht gering sind. Zu verdanken haben wir das dem Einsatz der Kameraden“, sagt Pakusch. Er und Bäumges wollen sich dafür einsetzen, dass die Mittel aus dem städtischen Haushalt für die Wehr steigen. Aber die Union hat auch Anträge gestellt, um es attraktiver zu machen, Mitglied in der Feuerwehr zu sein. Zudem müsse dringend die Frage einer zweiten Zufahrt zur Feuerwache in Alt-Willich geklärt werden, aber auch die Sanierung der Wachen in Willich und Neersen (hier womöglich auch eine Verlegung, so Bäumges) stünden an.

Eine weitere Herausforderung für Willich ist laut Johannes Bäumges der zusätzliche Raumbedarf, der durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren entsteht. Apropos Schule: Geld aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ solle Willich dringend abrufen – dafür brauche es aber konkrete Planungen, für die wiederum im technischen Rathaus nicht genügend Personal vorhanden sei. „Entsprechende Planungsleistungen müssen wir im Notfall einkaufen, bevor es uns wie anderen Kommunen ergeht, die die Fördermittel gar nicht abrufen“, sagt Bäumges.