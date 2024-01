Stadtgeschichte Willich Vom Dorfpfarrer bis zur modernen Schule

Regelmäßiger Schulunterricht? Den gab’s in alter Zeit nur für die Kinder einiger weniger Privilegierter, die den Lehrer privat bezahlen konnten. Schulbücher kannte man nicht. So war es zunächst der Pfarrer, der in seiner Kirchengemeinde auf freiwilliger Basis einige Kinder unterrichtete. In der Regel war der geistliche Herr der einzige weit und breit, der fließend lesen und schreiben konnte. Entsprechend speiste sich der Unterricht aus der Glaubenslehre: Man begann mit dem Auswendiglernen von Gebeten, die dann auch zum Buchstabieren und Lesenlernen verwendet wurden. Das geschah, indem die Kinder nachmalten, was der Geistliche an eine Schiefertafel schrieb. Rechnen wurde erst einige Jahrhunderte später unterrichtet. Mit der zunehmenden Bevölkerungszahl trat an die Stelle des Pfarrers, der bis dahin als einziger Unterricht angeboten hatte, der Küster.