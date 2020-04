32-Jähriger aus Willich verunglückt : Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus nach Mönchengladbach gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Wilich Ein Motorradfahrer ist in Willich-Schiefbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Der 32-Jährige aus Willich erlitt lebensgefährliche Verletztungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf einer Kreuzung in Willich-Schiefbahn im Kreis Viersen. Ein 61-jähriger Willicher wollte dort den Polizeiangaben zufolge mit seinem Personenwagen von einer Landesstraße in Fahrtrichtung links in die Königsheide abbiegen.